الأناضول: أردوغان يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي حول جمال خاشقجي

قضية خاشقجي.. ما موقف موسكو من الرياض؟

اسطنبول، تركيا (CNN)-- أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، محادثة هاتفية، الجمعة، حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" الرسمية.

وشدد أردوغان وترودو على "ضرورة تسليط الضوء على جميع جوانب الحادث"، فضلا عن "عقاب المتورطين" في الواقعة، حسبما ذكرت الوكالة.

كان أردوغان قد دعا السلطات السعودية للإفصاح عن هوية من أمر بقتل جمال خاشقجي، وذلك في كلمة له باجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، الجمعة.

ونقلت وكالة الأناضول دعوة أردوغان للسلطات السعودية أيضا بكشف "هوية المتعاون المحلي الذي تسلم الجثة، فضلا عن تسليم الموقوفين الـ 18 في السعودية على خلفية الجريمة، إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى".