دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المسؤولين السعوديين بالكشف عن هوية من أمر بإرسال الـ18 مشتبه بهم بقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، إلى تركيا لتنفيذ العملية، كما ناشد السعودية بالإفصاح عن هوية المتعاون المحلي الذي تسلم جثة خاشقجي بعد قتله، وذلك في مؤتمر صحفي أعقب القمة الرباعية من أجل مستقبل سوريا، في إسطنبول، السبت.

وطرح أردوغان سؤالا عن هوية من أمر بإرسال الـ18 مشتبه بهم بقضية خاشقجي إلى تركيا من أجل تنفيذ العملية، وطالب المسؤولين السعوديين بالإجابة عليه خلال المؤتمر.

وطالب الرئيس التركي السعودية أيضا بالكشف عن هوية المتعاون المحلي الذي تسلم جثة الإعلامي السعودي بعد مقتله، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

بدورها، أجابت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي شاركت في القمة إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، على سؤال يتعلق بقرار برلين إيقاف بيع الأسلحة للمملكة، مشيرة إلى أن ذلك سيستمر حتى الكشف عن جميع تفاصيل قضية خاشقجي.

وكان قد اجتمع الزعماء الأربعة في إسطنبول، السبت، في قمة لبحث مستقبل الأوضاع في سوريا، دعوا في ختامها إلى تأسيس لجنة في جنيف لصياغة دستور سوريا الجديد بما يضمن تحقيق الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات نزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.