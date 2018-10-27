مسؤول إيراني عن زيارة نتنياهو لعُمان: بعيدة عن حكمة السلطان قابوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حسين عبداللهيان، مساعد رئيس مجلس الشور الإيراني للشؤون الدولية، إن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "بعيدة كل البعد عن الحكمة المعهودة للسلطان قابوس بن سعيد"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لعبداللهيان نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وقال فيها: "لقاء نتنياهو المجرم (رئيس وزراء الكيان الصهيوني غير المشروع) مع السلطان قابوس في سلطنة عمان بعيد كل البعد عن الحكمة المعهودة في جلالة السلطان. وإن ترامب ونتنياهو لن يجنيا ثمار صفقة القرن".

وكان نتنياهو قال في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن زيارته إلى سلطنة عمان "هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996"، لافتا إلى عودته إلى بلاده "قبل قليل" من وقت نشر تغريداته على حسابه بموقع "تويتر".

وأضاف أن السلطان قابوس "وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين"، معلنا أنهما بحثا "السبل لدفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".