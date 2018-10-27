شاهد.. وزير دفاع إسرائيل يزور الحدود مع غزة قبل إعادة فتحها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه "بضع صواريخ" أطلقت من قطاع غزة، الجمعة، وفقا لما جاء على حساب الناطق باسمه أفيخاي أدرعي عبر موقع "تويتر".

ونشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، فيديو بشأن الواقعة، واصفا من يقفون وراء تلك الصواريخ في غزة بـ"الإرهابيين"، وفقا لتعبيره.

وقال أدرعي إنه "متابعةً للتقارير حول إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف، تمّ حتى الآن رصد نحو 10-12 صاروخًا أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

واختتم أدرعي تغريدته، قائلا إنه "تم اعتراض بضع صواريخ بواسطة بطارية القبة الحديدية".