دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، عن إجراء "خبراء متخصصين، مساء الجمعة، فحصًا لشبكة الصرف الصحي في الشارع الذي تقع فيه القنصلية السعودية باسطنبول، ضمن التحقيقات الجارية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وذكرت وكالة الأناضول أنّ "موظفين متخصصين من شركة خاصة، قاموا بفحص الشبكة عبر كاميرات مسيّرة"، موضحة أن "مركبة مزودة بنظام لتصوير شبكات الصرف الصحي، وصلت مساء الجمعة إلى الشارع الذي يضم القنصلية".

وأشارت إلى أن "فريق الفحص قام بإنزال كاميرات مسيرة في قنوات الصرف الصحي بالشارع"، منوهة إلى أنه "عقب إتمام عملية الفحص، غادرت المركبة المنطقة"، مضيفة أنها لم يتسن لها الحصول على معلومات "أكثر" حول "الخبراء" الذين قاموا بفحص الشبكة، أو "الجهة" التي "كلّفتهم" بذلك.