دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، "باتت هستيريا" لافتا إلى أن الحقائق تنكشف باستمرار مع المضي قدما في التحقيقات.

جاء ذلك في كلمة للجبير مكع نظيره البحريني، الشيخ خالد بن أحمد على هامش مؤتمر حوار المنامة، حيث أكد على أن "محاكمة المتورطين بقضية خاشقجي ستتم في السعودية"، لافتا إلى أن تركيا "دولة صديقة تجمعنا فيها علاقات تجارية واستثمارية جيدة".

وفيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، قال الجبير: "مجلس التعاون الخليجي يبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، لدينا خلاف مع قطر ولكن حاولنا ألا يؤثر ذلك على المجلس، لدينا تنسيق عسكري لم يتأثر مع الخلاف مع قطر.."

وتطرق الوزير السعودي إلى ملف إيران، حيث قال: "نتعامل مع رؤيتين بالشرق الأوسط رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية.. هناك إدراك بأن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.. والنظام الإيراني يواصل دعم الإرهاب في المنطقة".

من جهته قال وزير الخارجية البحريني "إن المنامة ما زالت ملتزمة بجعل مجلس التعاون الخليجي ركيزة للاستقرار الإقليمي"، ملقيا الضوء على أن "السعودية هي ملاذ للاستقرار وللرؤية المستقبلية لمنطقتنا".