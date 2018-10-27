نشر ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالتنسيق بين الدول الأوروبية للوصول إلى رد فعل "متناسق" على قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية لـCNN إن ميركل وماكرون طالبا برد فعل "متناسق" بشأن مقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وطالب الزعيمان الأوروبيان بالتنسيق بين الدول الأوروبية في فرض "عقوبات"، وبما يتعلق بمبيعات الأسلحة، وفقا لما قاله المتحدث لشبكتنا.

يذكر أن ماكرون وميركل التقيا على هامش القمة الرباعية بشأن مستقبل سوريا، والمنعقدة في إسطنبول بمشاركة روسيا وتركيا إلى جانب فرنسا وألمانيا.