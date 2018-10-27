من البحرين.. وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن مقتل خاشقجي بمنشأة دبلوماسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، على أن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، داخل منشأة دبلوماسية يعتبر عملا لابد أن "يثير قلقلنا جميعا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها ماتيس خلال زيارته للبحرين، السبت، حيث قال: "آخذين بعين الاعتبار الاهتمام بالسلام واحترام حقوق الإنسان، فإن مقتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية يعتبر أمرا لابد من أن يثير قلقنا جميعا".

وتابع قائلا: "كما قال وزير الخارجية، مايك بومبيو، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتهاون مع هذا النوع من العمل العنيف، لإسكات خاشقجي، الصحفي"، لافتا إلى أن "أي تهاون من قبل أي دولة في الانصياع للعرف الدولي وسيادة القوانين ينعكس على الاستقرار بالمنطقة التي تحتاج ذلك أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف الوزير الأمريكي: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أن الولايات المتحدة ستصل إلى حقيقة ما جرى، وقد دعا لتدخل الكونغرس في هذا الشأن"، ملقيا الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها وأن "هناك إجراءات أخرى ستتخذ حالما تتضح الصورة".