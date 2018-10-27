"قضية خاشقجي".. سفير بريطاني سابق لـCNN: أردوغان لعب أوراقه بمهارة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال بيتر ويستماكوت، سفير بريطانيا الأسبق لتركيا، إن وفي حال ثبتت وجود تسجيلات بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، فإن هذا سيؤدي إلى تداعيات وطرح عديد من التساؤلات عن أسباب عدم تقديمها بصورة أسرع.

جاء ذلك في مقابلة لويستماكوت مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "إن كانت هاسبل (رئيسة الاستخبارات الأمريكية CIA) بالفعل استمعت للتسجيلات، فإن الكثير من الأسئلة ستوجه للبيت الأبيض، وتضع نوعا ما من المسؤولية على عاتق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الذي لعب الأوراق التي بين يديه بصورة فيها نوع من المهارة عالية إن جاز التعبير".

وأضاف: "اعتقد أنه وفي وقت من الأوقات سيتوجب عليهم (تركيا) تقديم ما بين أيديهم من أدلة، ولعل هذا بدأ بالفعل عبر توضيح ما حدث لوكالة الاستخبارات الأمريكية الـCIA.."

واردف بالقول: "انطباعي الأول عندما سمعت بمقتل خاشقجي كان أشبه بقراءة نص رواية سيئة يرفض من يقرأها نشرها، ولكن عندما نسمع معلومات إضافية مما ك ان الأتراك يسربونه ورغم عدم تقديم أدلة على ذلك شعرت أن ذلك يمكن أن يكون صحيحا، ومن الواضح أن هناك تعاون بين الاستخبارات التركية ووكالات الاستخبارات الأخرى حول العالم، ولكن يبدو أن الناس مقتنعون بالرواية التركية، وعليه فإن الأمر فظيع".