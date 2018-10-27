خارجية أمريكا تنشر فيديو لـ"أخطر سياسات الحوثي" باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، مقطع فيديو، يظهر ما وصفه بـ"أخطر السياسات" التي تنتهجها جماعة الحوثي ضد الأطفال في اليمن.

وقالت الفريق في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "شاهد التدمير الممنهج للعملية التعليمية هو الأخطر من بين كل السياسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي بحق اطفال اليمن، والهدف تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها".

وتأتي تغريدة الخارجية الأمريكية في الوقت الذي تستمر فيه عمليات تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثي وتحقيق إنجازات كان آخرها تحرير رهينة فرنسي كان محتجزا في منطقة الحديدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير سابق.