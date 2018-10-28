فلاي دبي تنفي نشوب حريق في أحد أجنحة رحلتها إلى الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت شركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية حدوث حريق في أحد أجنحة رحلتها المتجهة إلى الكويت، بعد أن تم تداول مقطع فيديو يظهر حدوث ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفل المكتب الإعلامي لإمارة دبي، تصريحات للشركة أكدت فيها أن المقاطع التي تم تداولها وأظهرت حدوث حريق في أحد أجنحة الطائرة كان "مجرد إضاءة لجناح الطائرة".

وطالبت الشركة رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول ونشر مقاطع فيديو مماثلة للمقطع الذي تم نشره وتداوله مؤخرا.

يذكر أن شركة فلاي دبي هي شركة إماراتية تنطلق رحلاتها من إمارة دبي إلى عدة وجهات حول العالم.