قرقاش يعلّق على "قدرة التعاون الخليجي" لتجاوز أزمة قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على ما قاله وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير ونظيره العُماني، يوسف بن علوي وتصريحاتهما حول قدرة مجلس التعاون الخليجي على تجاوز أزمة قطر، مؤكدا أن ذلك شعور يحمله كل خليجي.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إتفق معالي عادل الجبير ومعالي يوسف بن علوي في ردودهم على محورية مجلس التعاون وديمومته وقدرة المجلس على تجاوز أزمة قطر، شعور مشترك يحمله كل خليجي حريص على هذا الإنجاز المؤسسي وضرورة المحافظة على مكتسباته.

وكان عادل الجبير أكد في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر المنامة على أن التنسيق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي لم يتأثر بالخلاف مع قطر، مؤكدا وجود تنسيق عسكري مع الدوحة.

وأوضح الجبير في تصريحه قائلا: "مجلس التعاون الخليجي يبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، لدينا خلاف مع قطر ولكن حاولنا ألا يؤثر ذلك على المجلس، لدينا تنسيق عسكري لم يتأثر مع الخلاف مع قطر.."