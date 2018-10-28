على ماذا اتفق أردوغان وبوتين وماكرون وميركل بقمة إسطنبول حول سوريا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اتفق قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، السبت، على "دعم الحل السياسي" في سوريا ووقف إطلاق نار دائم في إدلب، وفقا للبيان الختامي الصادر عن قمة إسطنبول الرباعية حول مستقبل سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن القادة أكدوا "تعهداتهم القوية حيال سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والتزامهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة" في هذا الصدد"، وعلى "أهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سوريا ومواصلة العمل معا ضد الإرهاب".

ودعا القادة إلى "تأسيس لجنة في جنيف لصياغة دستور سوريا بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات نزيهة تحت اشراف الأمم المتحدة على أن تلتئم اللجنة خلال وقت قريب قبل نهاية العام.. والعمل معا لتهيئة الظروف التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار" في سوريا".

وأكدوا أيضا وفقا لما نقله تقرير الأناضول على "الحاجة لتهيئة الظروف المناسبة في عموم سوريا لعودة النازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية بشكل أمن وطوعي، وحماية العائدين من الزج بهم في صراع مسلح، ومن الاضطهاد السياسي أو الاعتقال التعسفي، وتوفير البنية التحتية الانسانية بما في ذلك الماء والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية".