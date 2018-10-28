ماتيس عن قضية جمال خاشقجي: طالبت الجبير بتحقيق شفاف.. ولم يبد تحفظات

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أنه التقى بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارته إلى البحرين، وطالبه بالكشف عن جميع ملابسات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، عبر إجراء تحقيق شفاف، وأشار إلى أن الجبير لم يبدي تحفظات على هذا الصعيد.

وقال ماتيس: "ناقشنا ذلك (قضية خاشقجي) وكما قلنا سابقا، نحتاج تحقيقا شفافا وشاملا وكاملا"، وأشار إلى أن هناك "اتفاق كامل من وزير الخارجية الجبير دون تحفظات على الإطلاق"، من الجانب السعودي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد أكد أن مقتل خاشقجي، داخل منشأة دبلوماسية يعتبر عملا "مثيرا للقلق"، إذ جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته للبحرين، السبت، حيث قال: "آخذين بعين الاعتبار الاهتمام بالسلام واحترام حقوق الإنسان، فإن مقتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية يعتبر أمرا لابد من أن يثير قلقنا جميعا".

وشدد ماتيس على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سابقا عن هذه القضية، والذي أكد أن بلاده "لن تتهاون مع هذا النوع من العمل العنيف، لإسكات خاشقجي، الصحفي"، وأضاف ماتيس قائلا إن "أي تهاون من قبل أي دولة في الانصياع للعرف الدولي وسيادة القوانين ينعكس على الاستقرار بالمنطقة التي تحتاج ذلك أكثر من أي وقت مضى"، على حد تعبيره.