دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية على لقاء قادة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول لبحث مستقبل سوريا، قائلا إنه "اجتماع أولياء الأمور".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره البرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اجتماع أولياء الأمور... وما لزماننا عيبٌ سوانا... ولو نطق الزمان لنا هجانا"، حيث يظهر كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وذكر البيان الختامي للقمة وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن القادة أكدوا "تعهداتهم القوية حيال سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والتزامهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة" في هذا الصدد"، وعلى "أهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سوريا ومواصلة العمل معا ضد الإرهاب".

ودعا القادة وفقا لتقرير الأناضول إلى "تأسيس لجنة في جنيف لصياغة دستور سوريا بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات نزيهة تحت اشراف الأمم المتحدة على أن تلتئم اللجنة خلال وقت قريب قبل نهاية العام.. والعمل معا لتهيئة الظروف التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار" في سوريا".