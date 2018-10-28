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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال يوسف بن علوي، وزير خارجية سلطنة عُمان، إن التعاون الخليجي قائم ولن ينتهي، لافتا إلى أن الدول الأعضاء حريصة على ذلك، وأن هنان ترتيبات لعقد القمة الخليجية كما هي العادة.

جاء ذلك كلمة لبن علوي على هامش حوار المنامة، حيث تطرق للقضية الفلسطينية الإسرائيلية، قائلا: "إذا لم نصل إلى حل جذري في فلسطين فلن ينعم الفلسطينيون بالأمن أبداً ولن تستقر المنطقة العربية كلها ولن ينتهي الإرهاب.. الزمن الآن أصبح مناسبا للتفكير بجدية للتخلص من المشكلات التي لا تسمح لدول المنطقة بالتطور الذي تستحقه".

وتابع قائلا: "القضية الفلسطينية هي أساس المشكلات كلها التي حصلت خلال النصف الأخير من القرن الماضي.. إذا سلكنا مسلك السلام في فلسطين ستدعمنا كل دول العالم، وإلا فسيبقى الشعب الفلسطيني يعاني من العنف".

وأضاف: "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة طلب استراتيجي وبدونها لا يمكن تحقيق الاستقرار مطلقا.. نؤكد أن دورنا الرئيسي في السلام الإسرائيلي الفلسطيني يتوقف على ما تقـــوم به الإدارة الأمريكية في صفقة القرن".

ويشار إلى أن تصريحات الوزير العُماني تأتي بعد أيام قليلة على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى عُمان ولقائه بالسلطات قابوس بن سعيد.