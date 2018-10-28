السعودية تدين الهجوم على الكنيس اليهودي في بنسلفانيا

نشر الأحد ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت المملكة العرية السعودية، حادثة إطلاق النار التي استهدفت كنيسا يهوديا في مدينة بتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية السبت، واعتبرت أن هذه الأعمال "الإجرامية" تعكس الفكر "المتطرف"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، الأحد.

وقال المسؤول في تصريحاته إن المملكة تدين بـ"أشد العبارات" حادثة إطلاق النار، وما نتج عنها من قتلى وجرحى، واعتبر المسؤول أن هذه "الأعمال الإجرامية" تعكس "الفكر المتطرف"، وهو ما ترفضه السعودية.

وكانت قد شهدت ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حادثة دموية السبت، إثر قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار داخل كنيس "شجرة الحياة"، وأطلق عبارات معادية لليهود، وفقا لمصادر أمريكية.

يذكر أن الحادثة أودت بحياة 11 شخصا وأصيب 6 آخرون، كما ألقت شرطة المدينة القبض على الجاني الذي يدعى روبيرت بورز، وقد كتب عبر صفحته على موقع Gab: "لا يمكنني أن أجلس وأشاهد شعبي يذبح".