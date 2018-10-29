افتتاح مطار إسطنبول.. السعودية تشارك وأردوغان يصفه بـ"المفخرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطار إسطنبول، الإثنين، والذي سيكون أحد أكبر مطارات العالم بحضور عدد من ممثلي الدول والحكومات، من ضمنهم، المملكة العربية السعودية، ممثلة برئيس هيئة الطيران المدني السعودي، عبد الحكيم التميمي، والسفير السعودي وليد الخريجي.

ونشرت السفارة السعودية في تركيا تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تضمنت صورة للتميمي والخريجي، خلال الحفل، وأكدت مشاركتهما بافتتاح المطار.

وكان أردوغان قد افتتح المطار الذي سيكون ضمن أكبر مطارات العالم، وسيشكل بديلا لمطار أتاتورك في إسطنبول، وأشار خلال كلمة ألقاها في هذه المناسبة إلى أن دخول هذا المطار العمل، سيوجب إجراء عملية إعادة هيكلة للمجال الجوي الأوروبي، مشيرا إلى أن إسطنبول ستكون "أهم نقطة عبور"، واصفا المطار بـ"المفخرة".

وتبلغ التكلفة الإجمالية لعملية إنشاء جميع مراحل المطار الأربع أكثر من 26 مليار يورو، (29.6 مليار دولار)، وبدأت أعمال بناء المطار الجديد منذ خمس سنوات.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المطار سيشهد عملية تطوير خلال السنوات الـ10 القادمة، وكشف عن أن 120 ألف شخص سيعملون في خدماته.