وزيرة الثقافة الإسرائيلية تتجوّل في مسجد الشيخ زايد بأبوظبي

نشر الاثنين ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برزت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لوزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف وهي تتجول برفقة مسوؤلين إماراتيين في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي.

وظهرت ريغيف بحسب الفيديو الذي نُشر عبر حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي على تويتر مرتدية الحجاب أثناء تجولها في أرجاء المسجد.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية، وهي الأولى التي تزور الجامع، إن "رسالة المسجد هي رسالة الأخوة والسلام."

يذكر أنه كان قد تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي الأحد في أبوظبي للمرة الأولى بعد أن أحرز أحد الرياضيين الميدالية الذهبية في بطولة عالمية للجودو.

وقد توجّه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي للاعب الجودو ساغي موكي بالقول: "جلبت لنا فخرا عظيما حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. جميعنا نفتخر بك كثيرا!"