العاهل الأردني يشارك في "السيف القاطع": فخور بجهودكم العالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تابع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الإثنين، مجريات التمرين العسكري التعبوي "السيف القاطع"، الذي نفذه لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع /60 الملكي، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى في أحد ميادين التدريب بمشاركة أسلحة الإسناد والطائرات العمودية والمقاتلة، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحضر العاهل الأردني بزيه العسكري، فيما كان في استقباله، لدى وصوله موقع التمرين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى العميد الركن عدنان الرقاد.

وشارك العاهل الأردني في جانب من التمرين الذي اشتمل على "عملية هجوم معاكس على العدو"، مبديا اعتزازه وفخره بـ"جهودهم العالية والمعنويات والجاهزية القتالية التي يتمتعون بها"، في إشارة للمشاركين في تنفيذ التدريب العسكري.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه "أظهر المشاركون في التمرين دقة ومهارة عالية في الرماية وإصابة الأهداف والتنسيق بين صنوف الأسلحة المشاركة، عكست معنوياتهم المرتفعة والمستوى المتميز الذي يتمتعون به والقدرة على التعامل مع الظروف المختلفة".

واستمع العاهل الأردني في بداية التمرين، إلى إيجاز من قائد اللواء عن نظام القيادة والسيطرة التعبوي (سي2)، والذي أدخل للعمل حديثا في قيادة اللواء ووحداته، ويمكن القادة وعلى المستويات كافة من "الاستفادة من المعلومات المتوفرة لإعداد وتنفيذ العمليات العسكرية وأداء مختلف الواجبات خلال ظروف الأزمات في السلم والحرب"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

كما قدم قائد المنطقة إيجازاً حول مجريات التمرين والسيناريوهات المحتملة والإجراءات المتخذة لتنفيذه، ومدى أهمية مثل هذه التمارين وانعكاساتها على المستوى التدريبي والجاهزية القتالية للقوات المسلحة.

واشتمل التمرين على عمليات الاستطلاع الميداني ورماية طائرات إف (16) المقاتلة والطائرات العمودية من نوع كوبرا وتطبيقات ميدانية ورمايات بالذخيرة الحية من مختلف أنواع الأسلحة الرئيسية والمساندة، من دبابات ومدفعية متوسطة ومدافع هاون ورماية صواريخ جافلين والأسلحة المضادة للدبابات، إضافة إلى التعامل مع الأهداف المختلفة بأسلوب النار والحركة وتطهير الأهداف وإعادة التنظيم.

وحضر التمرين قائد سلاح الجو الملكي ومدراء الأجهزة الأمنية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وقادة التشكيلات والوحدات في المنطقة، وقائد سلاح الدروع الملكي البحريني.