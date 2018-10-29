النائب العام السعودي يصل إسطنبول للتحقيق في قضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، فجر الإثنين، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وذكرت وكالة الأناضول أنه "من المقرر أن يلتقي المعجب خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين مع المدعي العام التركي في إسطنبول عرفان فيدان، ويجريا تحقيقاً في مبنى القنصلية السعودية".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة". فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، حسب وكالة الأناضول.

وشدد أردوغان على أن إلقاء التهمة على عناصر أمنية "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي". وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.