امرأة تفجر نفسها بشارع الحبيب بورقيبة في تونس.. ورجال أمن بين المصابين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الإذاعة الوطنية التونسية الرسمية، الإثنين، أن امرأة فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وفقا لشهود عيان.

وأضافت في خبر نُشر على موقعها الرسمي أنه "لم يتم إلى الآن الكشف عن نتائج ما حصل"، بينما قال مكتب وزير الداخلية التونسي لـCNN إن الانفجار أدى إلى "إصابة 9 أشخاص من بينهم 8 أمنيين".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، إن التفجير الذي حصل أمام المسرح البلدي، نفذته امرأة في 30 من عمرها، كما أوضح أنه "تم إرسال المصابين إلى أحد المستشفيات بالعاصمة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية (تاب).

ويعد شارع الحبيب بورقيبة من أهم شوارع العاصمة التونسية، تونس، وقد سمي نسبة للرئيس السابق الحبيب بورقيبة، بعد أن جرت العادة في تونس أن تسمى الشوارع الرئيسية في العاصمة على اسم الرئيس في ذلك العهد، وحافظ الشارع حتى الآن.

يذكر أن هذا الشارع يضم العديد من المؤسسات الحكومية مثل وزارة الداخلية، ويشهد وجودا أمنايا مكثفا.