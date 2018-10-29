دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الإثنين، إنه "ينبغي استمرار التعاون" بين النائب العام السعودي ونظيره التركي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "دون إضاعة للوقت".

قضية خاشقجي.. لقاء 75 دقيقة بين النائب العام السعودي ونظيره في إسطنبول

ونقلت وكالة الأناضول التركية (الرسمية) تصريحات وزير الخارجية التركي، وذلك في أعقاب عقد لقاء بين النائب العام السعودي سعود المعجب ونظيره بمدينة إسطنبول التركية، عرفان فيدان، في القصر العدلي للمدينة، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكرت الأناضول أن النائب العام السعودي غادر القصر العدلي بمدينة إسطنبول عقب اجتماعه مع فيدان لمدة ساعة و15 دقيقة.

ووصل النائب العام السعودي إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، فجر الإثنين، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة". فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، حسب وكالة الأناضول.