اسطنبول، تركيا (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن النائب العام السعودي سعود المعجب، الذي اجتمع مع نظيره في اسطنبول، عرفان فيدان، حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الإثنين "يعترف بأن هذه جريمة قتل متعمدة" وأن "المسؤولين" عن القتل "قد تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية"، في إشارة إل ىقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قضية خاشقجي.. لقاء 75 دقيقة بين النائب العام السعودي ونظيره في إسطنبول

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي، الإثنين، وقال في إشارة إلى السعودية: "في البداية تم رفض الكثير من الأشياء، لكنهم ببطء يعترفون بكل شيء".

02:25 كيف علمت تركيا بما حدث لخاشقجي بعد ساعات من دخوله للقنصلية؟

وحذر من "التوقف" عن استكمال التحقيقات، داعيا إلى "الانتهاء منها قريباً". ليعلق بعدها على لقاء النائب العام السعودي مع نظيره في إسطنبول، الإثنين، قائلا: "نحن نرى فائدة في النائب العام لتبادل المعلومات والعمل معا"، مضيفا أن زيارته "حيوية لإظهار الحقائق".

وقال: "بما أن الذين ارتكبوا جريمة القتل هذه في المملكة العربية السعودية، فإن مسؤولية المملكة العربية السعودية كبيرة جداً".

كانت وكالة الأناضول التركية (الرسمية) قد أعلنت عن عقد لقاء بين النائب العام السعودي سعود المعجب ونظيره بمدينة إسطنبول التركية، عرفان فيدان، في القصر العدلي للمدينة، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكرت الأناضول أن النائب العام السعودي غادر القصر العدلي بمدينة إسطنبول عقب اجتماعه مع فيدان لمدة ساعة و15 دقيقة.

ووصل النائب العام السعودي إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، فجر الإثنين، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة". فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، حسب وكالة الأناضول.