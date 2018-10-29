أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن أمريكا تدرس الخيارات التي يمكن اتخاذها على خلفية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، بناء على المعلومات التي أطلع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من قبل رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل، بعد عودتها من تركيا.

وقالت ساندرز خلال مؤتمر صحفي عقدته الإثنين، إن الإدارة الأمريكية تدرس الخيارات التي يمكن اتخاذها على خلفية مقتل خالشقجي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن القرار الذي ستتخذه واشنطن سيبنى على المعلومات الاستخبارية التي أطلع عليها ترامب من قبل غاسبل.

يذكر أن غاسبل عادت من تركيا قبل أيام، وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه سيجتمع بعدد من ضباط الاستخبارات الذين كانوا في تركيا ليطلعوه على ملابسات مقتل الإعلامي السعودي.