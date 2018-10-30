لندن، المملكة المتحدة (CNN) – قالت المتحدثة باسم الخارجية الدنماركية، آن مولر إيجي، لـ CNN إن السلطات الدنماركية تشتبه بتخطيط جهاز استخبارات إيراني لتنفيذ هجوم على أحد الأفراد في الدنمارك.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الدنماركية أن الهجوم كان يستهدف زعيم فرع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، والتي تطالب باستقلال إقليم خوزستان عن إيران، وتصنفها طهران كحركة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسين، الثلاثاء، في تغريدة على حسابه الخاص على تويتر، إن بلاده "سترد على إيران"، مضيفاً: "سنتشاور مع شركائنا الأوروبيين لاتخاذ الخطوات الازمة".

يذكر أن كوبنهاغن استدعت السفير الإيراني لديها، مرتضى مراديان، الثلاثاء، على خلفية هذه القضية، وفقا لبيان صادر عن سامويلسن.

