الدنمارك تستدعي سفيرها لدى إيران للتشاور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الدنمارك، أندريس سامويلسن، على أن محاولة اغتيال معارض إيراني على الأراضي الدنماركية، أمر "غير مقبول"، وكشف عن استدعاء السفير الدنماركي من طهران للتشاور.

وكتب سامويلسن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "محاولة إيران القيام بعملية اغتيال على الأراضي الدنماركية، أمر غير مقبول".

وأضاف وزير الخارجية الدنماركي قائلا: "لقد تم استدعاء السفير الدنماركي في طهران للتشاور وستدرس الدنمارك الخيارات الأخرى مع شركائها الأوروبيين"، على حد تعبيره.

وكانت الدنمارك قد اتهمت إيران بمحاولة اغتيال زعيم حزب النضال العربي لتحرير الأحواز، والتي تعتبرها طهران منظمة إرهابية، على الأراضي الدنماركية.

وكشفت كوبنهاغن في وقت سابق، الثلاثاء، أنها قامت باستدعاء السفير الإيراني لديها وأكدت له أن ما حدث يعد أمرا غير مقبول.