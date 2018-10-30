أردوغان: علينا حل جريمة قتل خاشقجي ولا داع لمماطلة هدفها إنقاذ شخص ما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة الأناضول التركية (الرسمية)، الثلاثاء، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال أردوغان: "علينا حل جريمة قتل خاشقجي فلا داعٍ للمماطلة التي تهدف لإنقاذ شخص ما"، حسب وكالة الأناضول.

وتأتي تصريحات أردوغان في أعقاب وصول النائب العام السعودي، سعود المعجب، إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، الثلاثاء، وذلك في إطار متابعة التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بداخلها.

ودخل النائب العام السعودي إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، بعدما حضرت سيارته بصحبة نظيره التركي، عرفان فيدان.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب وصول النائب العام السعودي إلى القصر العدلي، لعقد لقائه الثاني مع نظيره في إسطنبول عرفان فيدان، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول التركية الرسمية، الثلاثاء.