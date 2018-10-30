لأول مرة.. تعيين سفيرة إسرائيلية في مصر

نشر الثلاثاء ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون، سفيرة لإسرائيل في مصر.

جاء ذلك طبقا لما أعلنته صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على موقع "فيسبوك"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

ووفقا لما جاء على صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، الثلاثاء، فإن أورون ستكون "أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر"، مضيفة أنها "ثاني امرأة اسرائيلية تعمل سفيرا لبلد عربي بعد عينات شلاين، التي كانت سفيرة لدى الأردن".

ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية السلام "كامب ديفيد" الشهيرة، عام 1978، بعد سنوات من الحروب بين البلدين.

وأضافت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية": "تعتبر أميرة أورون دبلوماسية لها تجربة طويلة، وبدأت العمل في وزارة الخارجية منذ 27 عاما. وعملت سابقاً في السفارات الإسرائيلية في تركيا ومصر، وكذلك مديرة قسم الإعلام العربي ومديرة قسم مصر في الوزارة".

وأشارت إلى أنها "درست الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية وتتحدث العربية. وتم معها أيضا تعيين ثلاث نساء أخريات كسفيرات في دول أخرى"، دون أن تحدد صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" أسماء تلك الدول.