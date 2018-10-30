رد فعل هيلاري كلينتون عند سؤالها عن ترشحها لرئاسة أمريكا مرة أخرى

(CNN)-- أرسلت المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون رسائل متنوعة عندما قالت إنها "لا تريد الترشح للرئاسة مرة أخرى"، ولكن بعد تردد قالت إنها "تود أن تكون رئيسة يوما ما".

وعندما سألتها مجلة تكنولوجية في لقاء مسجل، الجمعة، إذا ما أرادت الترشح للرئاسة مرة أخرى، قالت كلينتون: "لا ، لا". ولكن بعد وقفة وحماس من طرح السؤال عليها، قالت كلينتون: "حسنا ، أود أن أكون رئيسة".

وقالت كلينتون: "أعتقد، عندما نأمل أن يكون لدينا ديمقراطي في المكتب البيضاوي في يناير/ كانون الثاني 2021، سيكون هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، وأضافت في وقت لاحق: "سيكون هو العمل الذي أشعر بأنني على أتم استعداد لإعداده. بعد أن كنت في مجلس الشيوخ لمدة 8 سنوات، بعد أن كنت دبلوماسية في وزارة الخارجية، وسيكون هناك الكثير من الحمل الثقيل".

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وعند سؤالها عما إذا كانت ستتعامل مع "الحمل الثقيل"، أجابت كلينتون: "أوه، ليس لدي أي فكرة. ... لن أفكر حتى في ذلك حتى نجري انتخابات 6 نوفمبر/ تشرين الثاني حول ما سيحدث بعد ذلك"، حسب تعبيرها.