أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – طالبت خطيبة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، والذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم فسح المجال للتستر على عملية قتل خطيبها، وناشدته بتحقيق العدالة ومعرفة مكان وجود جثة خاشقجي.

وقالت خديجة جنكيز خلال كلمة ألقتها خلال مشاركتها بمناسبة في العاصمة البريطانية، لندن، الإثنين: "أنا ممتنة لتضامن الناس من كافة أرجاء العالم، ولكنني أشعر بالإحباط من تصرفات الكثير من قادة الدول، وأمريكا على وجه الخصوص".

وأضافت جنكيز قائلة: "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يساهم بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، لا يجب أن يفسح المجال أما التستر على عملية قتل خطيبي، دعونا لا نسمح للأموال بأن تلوث ضمائرنا وتدفعنا للتنازل عن قيمنا".

ووصفت جنكيز خطيبها بـ"الشهيد الذي قتل في سبيل تحقيق الديمقراطية والحرية"، وشددت على رغبتها بدفنه ومعرفة مكان جثته.

يذكر أن النائب العام السعودي كان قد وصل إلى تركيا، الإثنين، ويجري اجتماعات مع المسؤولين الأتراك، وذلك بعد أن طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بالإفصاح عن مكان جثة خاشقجي وتسليم المسؤولين عن تنفيذ عملية القتل.