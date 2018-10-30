دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الثلاثاء، مقالا نشرته صحيفة "الديار" اللبنانية عن المملكة العربية السعودية، ووصف نشره بـ"العمل المدان"، الذي يستهدف العلاقات اللبنانية السعودية.

ونشر الحريري تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "مقال "الديار" عن السعودية لا يمت الى أخلاق اللبنانيين وصحافتهم بصلة وهذا العمل المدان محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية وخرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية الإعلامية التي نحرص جميعاً عليها".

وكانت قد أشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن الحريري أشاد بتحرك النيابة التمييزية في لبنان حيال هذه القضية.

يذكر أن أحد الصحفيين في صحيفة "الديار" كان قد كتب مقالا عن المملكة العربية السعودية، على خلفية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، وتضمن عبارات "نابية" وشتائم.