دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تتابع قضية الأكاديمي البريطاني المحتجز لدى دولة الإمارات، ماثيو هيدجيز، عن كثب، مؤكدة أنها عبرت للسلطات الإماراتية عن قلقها إزاء هذه القضية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في تصريح حصل عليه موقعنا، إن الخارجية لا تستطيع الكشف عن الكثير من المعلومات بهذه القضية، لأن هناك إجراءات معينة يتم اتخاذها.

وأشارت إلى أن بريطانيا ستواصل القيام بكل ما بوسعها من أجل الأكاديمي البريطاني وعائلته.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام عدة إلى أن أبوظبي أفرجت عن هيدجيز، المتهم بالتجسس، الثلاثاء، دون أن يصدر تصريح رسمي عن الحكومة الإماراتية بهذا الشأن حتى الان.

ولم تعلق المتحدثة باسم الخارجية البريطانية عما إذا كان قد تم إطلاق سراح الأكاديمي بالفعل ام لا بعد.