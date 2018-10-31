البرادعي: نحتاج بشدة لمؤتمر سلام بالمنطقة.. ولا حل عسكري لأي قضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد البرادعي، مستشار الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إن المنطقة بحاجة شديد لمؤتمر سلام تطرح فيه كل القضايا من الملف النووي الإيراني إلى القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أي محاولات ’لتصفية‘ القضية الفلسطينية ماَلها الفشل وستعمق التطرف في المنطقة. الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف الإنفاق في أي منطقة اخرى (٥,٢ ٪من الناتج المحلى) على الرغم من أنه ليس هناك حلاً عسكريا لأياً من قضايانا. جميع قضايا السلام والأمن فى المنطقة متشابكة.."

وتابع قائلا: "في رأيي أن ما نحتاجه حاليا وبشدة هو مؤتمر سلام فى الشرق الأوسط تحت رعاية دولية على غرار مؤتمر وستفاليا بمشاركة كل دول المنطقة تُطرح فيه كافة القضايا، من البرنامج النووي الإيراني الى القضية الفلسطينية، بهدف الاتفاق على منظومه أمنية جديدة للمنطقة وأسس للتعامل والتعاون الإقليمي".

وفي تغريدة منفصلة قال البرادعي: "هناك الكثير من ’المتغيبين‘ لمدد تصل الى سنوات ولا يعرف أحد مصيرهم . أعرف بعضهم مثل أشرف شحاته وماصونى ومصطفى النجار ولا أعرف الكثيرين غيرهم ولكن تصلنى نداءات من أهاليهم المكلومين. هناك التزام أخلاقي ومسؤولية قانونية على الدولة أن تعرف مصير مواطنيها وتحميهم وتحافظ على سلامتهم".