الأسد: دفعنا ثمنا كبيرا في سوريا لنحافظ على وطننا واستقلالية قرارنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن بلاده "دفعت ثمنا كبيرا" للحفاظ على الوطن و"استقلاليته"، متهما الإدارة الأمريكية بـ"تسويق الفكر المتطرف".

وأوضح الأسد، الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "الدفاع عن المبادئ له ثمن، ونحن في سوريا دفعنا ثمنا كبيرا؛ لنحافظ على وطننا واستقلالية قرارنا".

وجاءت تصريحات الأسد خلال لقائه أعضاء مجلس السلم العالمي واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي المشاركين في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس السلم العالمي المنعقدة في دمشق.

واعتبر الأسد أنه "عندما تكون المبادئ واقعية ومبنية على رغبة ومصالح الشعوب فإنها تشكل أسسا راسخة في وجه المصالح الضيقة لبعض الدول الغربية التي لا تتردد أبدا في إشعال الحروب لتحقيق مصالحها، مستخدمة نشر الفكر المتطرف الذي تم تسويقه من قبل الإدارة الأمريكية في الثمانينيات وتعميم الجهل، ما يسهل دفع الشعوب باتجاه الحروب ومن خلال نشر الفقر في العالم".