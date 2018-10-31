وزيرا خارجية ودفاع أمريكا يدعوان لوقف إطلاق نار باليمن خلال 30 يوما

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، كل الأطراف في الحرب الأهلية باليمن للموافقة على وقف لإطلاق النار خلال الأيام الـ30 المقبلة.

وقال ماتيس في تصريحات له في المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن: "30 يوما من الآن نريد أن نرى الجميع على طاولة المفاوضات بناء على وقف لإطلاق النار وانسحاب من المناطق الحدودية ووقف القنابل التي تحول دون جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيثس".

ووصف ماتيس المبعوث الأممي قائلا: "إنه جيد جدا، ويعلم ما الذي يقوم به"، وأنه يعمل على جمع أطراف الأزمة اليمنية في السويد لإنهاء الحرب الأهلية.

وكان بومبو قال في بيان: "حان الآن وقت وقف أعمال العنف، بما فيها الصواريخ والغارات التي تنفذها طائرات بدون طيار من مناطق يسيطر عليها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية والإمارات"، لافتا إلى أن "الغارات التي ينفذها التحالف في المناطق المأهولة باليمن يجب أن تتوقف".