مبعوث أمريكا لسوريا: هذه شروطنا ورحيل الأسد ليس شرطا بحد ذاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مبعوث أمريكا لسوريا، جيمس جيفري، إن بلاده حريصة على ألا تقدم رحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، كشرط، خلال التصريحات العلنية أو التحدث مع الحكومات الأخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمسؤول الأمريكي، من بركسيل حيث قال: "تتمثل شروطنا بعملية سياسية لا رجعة فيها والهزيمة الدائمة لداعش ومغادرة كافة القوات التي تقودها إيران كامل سوريا. هذه هي المغذيات الثلاثة للصراع التي نريد أن يتم إصلاحها. ليست مغادرة الأسد الحكم شرطا في حد ذاته".

وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى حكومة لا تستخدم الأسلحة الكيمياوية ولا تهدد جيرانها ولا تلقي بالبراميل المتفجرة وتتوقف عن محاولة قتل شعبها. نريد حكومة يكون نصف عدد سكانها الذي تحدثت للتو عن أنه غادر البلاد مستعدا للعودة إليها وخدمتها. إذا كان الأسد قادرا على خدمة حكومة مماثلة، فليتابع في الحكم، ولكنني أشكك جدا في ذلك. إذن يستند ذلك إلى شروط وليس إلى الشخصية".

ويذكر أن جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكية، قال إن عملية إخراج الرئيس السوري، بشار الأسد من السلطة يجب أن تكون عملية مدارة، حيث قال بتصريحات في المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن، حيث قال: "اعتقد أنه وفي نهاية المطاف فإن يجب إدارة الأسد خارج السلطة، ولا اعتقد أن أي انتخابات تحت نظر النظام السوري سيكون لها أي مصداقية بالنسبة للشعب السوري والمجتمع الدولي".