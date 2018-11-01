سيول البحر الميت تتسبب في استقالة وزيرين بالأردن

هديل غبّون

عمان، الأردن (CNN)-- استقالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية، لينا عناب، الخميس، وسط تسريبات أكدت أيضا استقالة وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، من منصبه في حكومة الدكتور عمر الرزاز، فيما أشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقرارهما، داعين إلى أن "يحذو" بقية أعضاء الفريق الوزاري حذوهما.

وأعلنت وزيرة السياحة الأردنية استقالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ مايراه مناسبا".

بدوره، قال نائب رئيس التحقيق النيابية في البرلمان الدكتور إبراهيم البدور، إن اللجنة تواصل عملها في التحقيق مع عدد من الوزراء في الحكومة، وكان من بينهم وزيرا التربية والتعليم والسياحة، إضافة إلى 3 وزراء آخرين.

وأكد البدور في تصريحات مقتضبة لموقع CNN بالعربية، الخميس، أن "تحقيق اللجنة لا يزال قائما ومستمرا، ولا نتحدث عن إدانات صريحة للآن؛ لأن التحقيق في بدايته، لكن الإفادات الأولية تشير إلى رصد أوجه قصور وخلل في أداء بعض الوزارات".

وأشار البدور إلى أن وزيري السياحة والتربية والتعليم أعلنا عن تقديم استقالتهما خلال التحقيق من قبل اللجنة، فيما لم يعلن وزير التربية والتعليم رسميا فيما إذا كان قد تقدم بها بالفعل إلى رئيس الحكومة التي لم تعلق على الاستقالات حتى وقت كتابة تلك السطور. ونوه البدور إلى أن الوزيرين المعنيين، هما من أعلنا للآن فقط استقالتهما أمام اللجنة، التي يمتد عملها إلى 10 أيام.

وتأتي الاستقالات، في ضوء استمرار حالة الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ وقوع حادثة البحر في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، التي راح ضحيتها 21 من طلبة المدارس والمعلمين والمواطنين جراء فيضانات اجتاحت إحدى المناطق السياحية المعروفة بـ"زرقاء ماعين"، وسط دعوات ملحة بضرورة استقالة الحكومة .

وكانت عدة لجان رسمية قد شكلت للتحقيق في الحادثة، من بينها لجنة وزارية مؤلفة من وزراء في الحكومة، ولجنة نيابية من البرلمان الأردني، إضافة إلى لجنة ثالثة بموجب توجيهات ملكية، إلا أن اللجان لم تعلن الانتهاء من عملها بعد.

ووصف النائب في البرلمان الأردني خليل عطية على صفحته بموقع "فيسبوك" استقالة عناب بالشجاعة، قائلا :"استقالة وزيرة السياحة الشجاعة تسقط ورقة التوت أخلاقيا عن الحكومة فشكرا للوزيرة التي استشعرت المسؤولية وتقدمت باستقالتها من الحكومة ، ولكن للأسف الوزراء المتسببين بالكارثة مازالوا متشبثين بمواقعهم"، حسب تعبيره.