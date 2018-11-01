البرادعي للمصريين: الاختلاف ترف لا نملكه حاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خاطب الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، الشعب المصري، عبر حسابه على موقع "تويتر"، الخميس، قائلا إن "الاختلاف ترف لا نملكه حاليا".

وغرد البرادعي قائلا إن "ما أراه من تركيز منذ قيام الثورة على انقساماتنا إلى ليبراليين واشتراكيين وإسلاميين وغيرها من المسميات التي أدت إلى انحراف الثورة يجب أن يتوقف فوراً إن أردنا بناء الوطن".

وأضاف البرادعي أن "الاختلاف ترف لا نملكه حاليا"، ليختتم كلماته بقوله: "قبل كل هذا وبعده وفى تلك المرحلة نحن مصريون أولاً. مصر ستتقدم بِنَا جميعا"، حسب تعبيره.