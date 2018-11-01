موسكو تعلق حول حقيقة معرفة الاستخبارات الروسية المسبقة بمقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنياء الروسية "سبوتينك" إن وزارة الخارجية في بلادها "حسمت الجدل الذي يدور على مواقع التواصل الاجتماعي العربية وشبكة الإنترنت حول معرفة الاستخبارات الروسية المسبقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية".

ونقلت وكالة سبوتنيك تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، بأن قضية مقتل خاشقجي "تضخمت بقدر كبير من المكائد والادعاءات السياسية".

وقالت زاخاروفا إنه "من المخيف أن تتضخم هذه المأساة بكل هذا القدر من المكائد والادعاءات السياسية، التي نراها اليوم. لقد أعلنت روسيا من اليوم الأول أنه يجب أن يحدث شيء واحد — هو إجراء تحقيق شامل ونزيه".

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وجاءت كلمات زاخاروفا، في رد على طلب التعليق، على ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي العربية والإنترنت، عن أن الاستخبارات الروسية كانت تعلم ما حدث وأنها قدمت ما لديها من معلومات للاستخبارات التركية، حسب وكالة سبوتنيك

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن، في يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه "لا توجد أسس للشك في تصريحات العائلة المالكة السعودية عن عدم ضلوعها في مقتل خاشقجي".

وأعرب بيسكوف للصحفيين عن ترحيب بلاده بدعم السعودية للموقف الداعي للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.