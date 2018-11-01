وزير دفاع قطر: لم نفكر مطلقا بدفاع الحلفاء عنها.. ولا يهمنا أي تهديدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال خالد العطية، وزير الدفاع القطري، إن بلاده لم تفكر مطلقا بأن تقوم الدول الحلفاء لقطر بالدفاع عنها، لافتا إلى قدرة القطريين على الدفاع عن أنفسهم وهذه "فلسفة قطر وعقيدتها العسكرية".

جاء ذلك في كلمة له في منتدى عودة المقاتلين الأجانب، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "دولة قطر لا يهمها أي تهديدات ومن أي جهة تأتي، بل ترى دائما نفسها، وتستعد، وتعد شعبها، وتضع خططها واستراتيجياتها، وتعمل لأن تكون جاهزة، مهما كان حجم التهديد ونوعه ومن أي جهة يأتي".

وحول اتهام قطر بالإرهاب، قال الوزير القطري: "لقد واجهنا هجمات عنيفة وغريبة من بعض البلدان، وبدؤوا بهذه التهمة الخيالية حول الإرهاب، في محاولة يائسة منهم للإساءة لقطر على الساحة الدولية".. مؤكدا أن لدى دولة قطر رؤية وأهدافا، "وأنه لا أحد يستطيع أن يؤثر في رؤيتها، ما يتعين معه أن نثق في أنفسنا لتحقيق مصالح وطننا وخدمة شعبنا".

وأردف بالقول: "إن جميع المعدات والأنظمة التي تشتريها قطر حديثة ومتقدمة بما في ذلك وسائل وأنظمة الدفاع السيبراني"، مؤكدا أن "قطر تضاعف من جهودها لبناء قدراتها الدفاعية لتكون جاهزة في أي وقت".