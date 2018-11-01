بعد عودته من ألمانيا.. السيسي يتفقد شرم الشيخ بـ"الدراجة" فجرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أعقاب زيارته إلى ألمانيا، عاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مدينة شرم الشيخ السياحية، متجولا في شوارعها بالدراجة.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في صفحته عبر موقع "فيسبوك" صورا وفيديو لجولة السيسي في شرم الشيخ بالدراجة وبصحبة مجموعة من حرسه الخاص.

ونقلت "بوابة الأهرام" الحكومية تصريح راضي بأن "السيسي قام، فجر الخميس، بجولة تفقدية بالدراجة في مدينة شرم الشيخ"، التي تقع بمحافظة جنوب سيناء.

وتأتي زيارة السيسي إلى شرم الشيخ في إطار استعداد البلاد لاستضافة منتدى شباب العالم، الأسبوع المقبل، الذي تقيمه مصر سنويا في هذا الوقت من العام.