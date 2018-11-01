عم ولي العهد السعودي يعود إلى الرياض بعد فترة غياب

(CNN)-- عاد الأمير السعودي أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، وعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى المملكة العربية السعودية، حسبما أفاد مصدر مطلع على تحركات الأمير لـCNN.

وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وفاينانشال تايمز ووكالة أنباء رويترز أن عودة الأمير أثارت تكهنات حول دوره في جهود إدارة الأزمات بالمملكة، في أعقاب الاحتجاج الدولي على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

00:22 لحظة مصافحة الملك سلمان وولي عهده لنجل جمال خاشقجي

وشوهد خاشقجي، وهو صحفي سعودي بارز ومنتقد للنظام، آخر مرة وهو يدخل قنصلية المملكة في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبعد نحو 18 يوما من اختفاء خاشقجي إثر دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، أقرت السعودية بموته إثر "مشاجرة". وينتمي المتهمون بـ"قتله" للدائرة المقربة من ولي العهد السعودي، فيما تطالب تركيا بتسلمهم لمحاكمتهم، داعية الرياض إلى الكشف عن مصير جثة خاشقجي ومكانها.

وسبق أن أكد مجلس الوزراء السعودي، في بيان، أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة في قضية مقتل خاشقجي لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين بل ستشمل "إجراءات تصحيحية".

المصدر الذي تحدث إلى CNN لم يوضح أسباب وأهمية عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، أو إذا كان قد سعى بالفعل للحصول على ضمانات لسلامته بعد قضاء شهرين ونصف الشهر في الخارج.