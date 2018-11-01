دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طلب حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، معرفة مكان جثة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بتركيا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحزب، عمر جليك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "نريد معرفة مكان الجثة، وتشاطر إفادات المرتكبين مع سلطاتنا القضائية، وإبلاغ هوية المتعاون المحلي إلى سلطاتنا".

وتابع قائلا إن مقتل خاشقجي " ليس تصرفا يمكن تنفيذه دون توجيهات من مناصب عليا"، لافتا إلى أمه "مرّ زمن على الحادثة، ونعتقد أنه من غير الممكن عدم معرفتهم بذلك حتى الآن، لأن الحادثة وقعت أثناء وجود القنصل الذي عاد إلى بلاده في المبنى، ونعلم أنه يمكنهم أخذ هذه المعلومة بكل سهولة".

وأضاف الناطق التركي قائلا: "الحدث خطير ومعقّد، لذلك ينبغي محاكمتهم في إسطنبول بشكل عادل وشفاف وأمام أنظار العالم بأسره، وبمراقبة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مشددا على ضرورة "إظهار كافة الأدلة والإثباتات، ورفع كافة أسئلة الاستفهام أمام العالم لهذا الصدد، ودون القيام بذلك، فإن هذه التكهنات ستزيد".

ويذكر أن النيابة العامة التركية، أصدرت بيانا الأربعاء، قالت فيه إنها "لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع المدعي العام السعودي، رغم كل جهودهم المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده"، مؤكدة على أن الإعلامي السعودي "قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا، وتم تقطيع جثته والتخلص منها.. تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".