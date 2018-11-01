وزير العدل التركي: السعودية لم تجب على أسئلة محققينا بعد

إسطنبول، تركيا (CNN) – أعلن وزير العدل التركي، عبدالحميد غل، الخميس، أنه "لا يزال" على المسؤولين السعوديين "أن يجيبوا على أسئلة طرحها المحققون الأتراك، بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وقال غل في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن "مكتب رئيس الادعاء لم يتلقى الإجابات على الأسئلة" التي طرحت، كما نوه إلى أنهم "بانتظار ردود سريعة ".

أما فيما يتعلق باحتمال زيارة النائب العام بإسطنبول للسعودية، قال غل إن ذلك "يعود لتقدير النيابة ولكن أعتقد أن ذلك لن يكون واردا، لأن مسرح الجريمة في تركيا، وأعتقد أنه لن يكون صائبا الدخول في مرحلة أخرى قبل الإجابة عن أسئلة تركيا".

وأشار وزير العدل التركي إلى أن أنقرة "تتطلع لتعاون وثيق من جانب المسؤولين السعوديين بشأن جريمة خاشقجي"، وأن على الرياض تقديم الدعم من أجل كشف كل ما يتعلق بها، مضيفاً أن القضية باتت عالمية، "ولا يمكن لأحد التستر عليها أو التهرب من المسؤولية".

وكان غل، قد قال إن "المؤسسات التركية مصممة على كشف ملابسات الحادث"، حسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في تقرير سابق، مضيفاً في إشارة إلى الطلب الذي تقدمت به بلاده إلى السعودية، أن "تركيا تريد أن يتم الوفاء بطلب تسليمها" المشتبه في تورطهم بالقضية لأن "هذا الحادث الفظيع" حدث في على أرضها.