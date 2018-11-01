دوريات مشتركة تجمع القوات الأمريكية والتركية في مدينة منبج السورية

(CNN)-- بدأت القوات الأمريكية والتركية دوريات مشتركة حول مدينة منبج السورية الشمالية، وفقا لمسؤولين عسكريين أمريكيين.

والعملية العسكرية المشتركة هي نتاج اتفاق بين واشنطن وأنقرة كان في يونيو/ حزيران الماضي، عندما طالبت تركيا بانسحاب القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، التي استولت على منبج في عام 2016.

وتم التشكيك في مصير الدوريات المشتركة بعد أن أوقف الحليف الأساسي للولايات المتحدة في سوريا، القوات الديمقراطية السورية، عملياتهم ضد داعش إثر القصف من قبل تركيا.