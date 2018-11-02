دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول ومقتل الإعلامي، جمال خاشقجي بـ"المروع"، وذلك في أول تعليق له على هذه القضية بعد شهر على وقوعها.

جاء ذلك في لقاء خلال منتدى كرايوفا المنعقد في بلغاريا، حيث قال نتياهو في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "ما حدث في القنصلية بإسطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب."

وتابع نتنياهو في تغريدة منفصلة: "ولكن في نفس الوقت أقول إنه مهم جدا، من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن السعودية ستبقى مستقرة ويجب إيجاد الطريق لتحقيق هذين الهدفين لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر تأتي من قبل إيران حيث ينبغي أن نضمن بأن إيران لن تستمر في أنشطتها المعادية كما هي تفعل خلال الأسابيع الأخيرة بأوروبا".

وأضاف نتنياهو متطرقا للملف الإيراني، حيث قال: " كشفنا عن هجومين إرهابيين، أحدهما في باريس والآخر في كوبنهاغن، نظمتهما المخابرات الإيرانية. صد إيران يتصدر أجندتنا من أجل تحقيق الأمن، ليس بالنسبة لإسرائيل فحسب بل أيضا بالنسبة لأوروبا وللعالم".