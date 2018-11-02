(CNN)-- في مقال نُشر، الجمعة، في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الأسئلة المتعلقة بوفاة الصحفي جمال خاشقجي، وقال إن الأمر بقتله جاء "من أعلى مستويات الحكومة السعودية".

وأوضح أردوغان في مقاله أنه بعد شهر من وفاته، لا يزالون لا يعرفون مكان جثة خاشقجي، ووصفوا قتله بأنه "لا يمكن تفسيره".

وأضاف أردوغان أنه لا يعتقد أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بـ"قتل خاشقجي"، مضيفا أنه "لا يعتقد أن الجريمة تعكس سياسة المملكة العربية السعودية الرسمية".