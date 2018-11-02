وزير خارجية أمريكا: ندرس عقوبات على أفراد مسؤولة عن مقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إنه وخلال أسابيع لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة سنتمكن من الحصول على أدلة كافية لنفرض عقوبات على أفراد مسؤولين عن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بومبيو إلى إذاعة مدينة كنساس الأمريكية، حيث قال: "مستمرون بفهم الحقائق، وندرس فرض عقوبات على أفراد تمكنا من تحديدهم حتى الآن ممن انخرطوا بعملية القتل.. وسيلزمنا أسابيع لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة قبل أن يتوفر لدينا أدلة كافية لفرض هذه العقوبات".

وحول مدى تعاون المملكة العربية السعودية وتركيا في هذه القضية، قال بومبيو: "هناك تعاون جيد مع السعودية وتركيا، ومستمرون بجمع الأدلة كما تفعل دول أخرى أيضا وسنشكل حكمنا الخاص حول من يجب تحميله مسؤولية هذا القتل".

ويذكر أن النيابة العامة التركية، أصدرت بيانا الأربعاء، قالت فيه الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي "قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا، وتم تقطيع جثته والتخلص منها.. تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".