الرئيس البرازيلي المنتخب يؤكد: سننقل سفارتنا إلى القدس

مباشرة من غزة.. هذا ما شاهده مذيع CNN بأول يوم لافتتاح سفارة أمريكا في القدس

(CNN)-- أكد الرئيس البرازيلي المنتخب، جير بولسونارو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، الخميس، أنه سينقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأوضح الرئيس البرازيلي المنتخب: "كما قلت خلال الحملة، سننقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس. إسرائيل هي دولة ذات سيادة ونحن نحترمها".

كانت متحدثة باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، الأربعاء، قالت إنه "من المرجح جدا" أن يحضر حفل تنصيب بولسونارو في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

واتصل نتنياهو بالرئيس المنتخب بعد وقت قصير من فوزه في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقال إنه "واثق" من أن انتخابه سوف "يجلب صداقة صداقة كبيرة بين الشعبين، وسيقوي الروابط بين البرازيل وإسرائيل".